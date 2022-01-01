Озеро Баскунчак — солёное озеро, расположенное в Астраханской области, в северной части Прикаспийской низменности. В настоящее время относится к территории Богдинско-Баскунчакского заповедника, в связи с чем имеет особый охранный статус. Водоём также считается главной «солонкой» России: именно он даёт 80% от всей соли, добываемой в стране. Входит в число самых солёных в мире озёр.

Характеристики озера Баскунчак Координаты: 48.198488 северной широты, 46.881163 восточной долготы Площадь: 106 км² Размеры: 18 × 13 км Высота над уровнем моря: −21,6 м Максимальная глубина: 3 м Тип минерализации: солёное Солёность: 300 ‰ Площадь бассейна: 467 км² Впадающие реки: Горькая Речка Местное время: 19:55 Погода: 3 °C ясно Ощущается как: 1 °C Давление: 771 мм рт.ст. Влажность: 49% Ветер: 2.01 м/c

Происхождение озера Баскунчак

Озеро Баскунчак имеет тектоническое происхождение: оно было образовано на месте обширной компенсационной мульды — тектонического прогиба, сформировавшегося на вершине соляного купола и имеющего форму чаши или жёлоба. За время эволюции древнего моря, предшествующего современному Каспию, его воды то наполняли впадину, заполняя её солью, то вновь отступали — так была образована котловина минерального озера Баскунчак.

История озера Баскунчак

Существует несколько теорий о том, как озеро Баскунчак получило своё название. Так, по одной из них, оно имеет тюркское происхождение и переводится как «Собачья голова». Согласно другой версии, топоним был образован от монгольско-тюркского слова «Ускончак» — «Солнечное озеро». Также известно, что калмыки называли водоём «Богдын хара нур», что в переводе с их языка означало «Чёрное озеро святого», однако это название не закрепилось.

Ещё в древние времена озеро стало местом соледобычи для кочевых народов: так, в разные эпохи здесь «ломали» соль скифы, сарматы, хазары и др. Уже в VIII веке разработкой солёных залежей занимались торговцы Шёлкового пути, а после завоевания этих земель Золотой Ордой она находилась под контролем монголо-татарских ханов. В XVI веке, после покорения Астраханского ханства Иваном Грозным, баскунчакская соль стала добываться Россией.

Соляной промысел приобрел промышленные масштабы двумя столетиями позже: в этот период в нём было задействовано одновременно около 25 тысяч рабочих — татар, казахов, киргизов и русских крестьян. Ломщики проводили в рапе озера по 12 часов: в летний период этот насыщенный солевой раствор нагревался до 50°C, обжигая и разъедая их кожу, — этот каторжный труд унёс жизни тысяч людей, пока соледобыча не была механизирована.

Уже в 1960 году здесь была создана 20-километровая трасса для испытания скоростных автомобилей. В течение трёх следующих лет советскими автогонщиками было установлено 29 всесоюзных рекордов скорости, а 19 из них стали также международными. Самое яркое достижение принадлежало инженеру-испытателю Илье Тихомирову: его газотурбинный автомобиль «Пионер-2» достиг скорости в 311,4 км/ч, что стало абсолютным рекордом для СССР.

Однако активно развивающийся соляной промысел вскоре сделал невозможным проведение испытаний на Баскунчаке: из-за ухудшения гидрогеологической обстановки трасса стала вязкой и, следовательно, непригодной для заездов. В связи с этим водоём потерял свою значимость для советского спорта, а сам СССР лишился собственного «Бонневилля» (высохшее солёное озеро в штате Юта США, на территории которого были поставлены многие скоростные рекорды).

География озера Баскунчак

Озеро Баскунчак расположено в Астраханской области, в северной части Прикаспийской низменности: расстояние от водоёма до Каспийского моря составляет 270 километров. Помимо Каспия, Баскунчак соседствует с Волгой (находится в 50 километрах к востоку от правого побережья реки), а в 15 километрах от него проходит российско-казахстанская граница. Является крупнейшим озером региона (за исключением Каспийского моря).

Площадь озера — 106 км²; его протяжённость равна 18 км, а наибольшая ширина — 13 км. Высота водоёма над уровнем моря составляет −21,6 м. По своим морфометрическим характеристикам озеро похоже на своего «брата» — находящееся в Волгоградской области солёное озеро Эльтон. Однако Баскунчак является более глубоководным: его максимальная глубина составляет 3 м, в то время как глубина Эльтона достигает только 1,5 м.

Водоём относится к числу самых солёных озёр мира: так, глубина залегания соли составляет 6 километров, а на один литр воды приходится 300 граммов соли, что сравнимо с аналогичным показателем Мёртвого моря (300—350 ‰). Примечательно, что соляные залежи водоёма регулярно пополняются благодаря питающим его источникам: в течение года они приносят в его бассейн до 900 тысяч тонн соли.

Единственной рекой, впадающей в Баскунчак, является Горькая Речка. Помимо того, к его водотокам относятся около 25 родников. Питание водоёма преимущественно снеговое: так, наибольшего уровня воды он достигает в период половодья. Однако позднее озеро начинает мелеть и в летние месяцы практически полностью пересыхает, а его рапа (солевой раствор высокой степени минерализации) становится более насыщенной.

Климат озера Баскунчак

Озеро Баскунчак расположено в зоне резко континентального климата. Весь регион находится под влиянием Каспийского моря, а также воздушных масс, приходящих из Казахстана и Урала. Лето является засушливым и продолжительным (длится в течение 4,5 месяцев), а температура воздуха может достигать +45°C. Зима на побережье водоёма мягкая и малоснежная. Средняя температура в этот период равна −9°С, однако наблюдаются и интенсивные морозы.

Флора и фауна озера Баскунчак

В настоящее время, как и гора Большое Богдо, озеро Баскунчак относится к Богдинско-Баскунчакскому заповеднику, созданному с целью защиты уникальных ландшафтов региона, а также растительности полупустыни Прикаспия и её фауны. Так, побережье озера входит в ареал обитания более чем 40 видов млекопитающих и около 220 видов птиц, среди последних 22 вида занесены в Красную книгу России и 30 видов — в региональную Красную книгу.

В частности, к редким птицам относятся кудрявый пеликан, орлан-белохвост, орёл-могильник, степной лунь и др. Также здесь можно встретить включённую в Красную книгу перевязку (или перегузну), а гора Богдо является единственным в России местом обитания для краснокнижного пискливого геккончика. Сама акватория озера, в связи с высоким содержанием соли, пригодна для жизни исключительно для бактерий.

Растительный мир представлен более чем 500 видами высших растений. Среди них наиболее распространены астровые, мятликовые, крестоцветные, маревые и др. Также здесь произрастают входящие в Красную книгу России тюльпан Шренка, ковыль перистый и живокость пунцовая (дельфиниум пунцовый). Помимо того, встречаются имеющие реликтовый (остаточный) ареал козлобородник окаймлённолистный, коэльпиния линейная и др.

Отдых на озере Баскунчак

Наиболее удачным временем для того, чтобы посетить озеро Баскунчак, является поздняя весна: именно в этот период начинается цветение тюльпанов и маков, благодаря которым прикаспийская степь окрашивается во всевозможные оттенки красного и жёлтого. Уже в летний период, под воздействием высоких температур, растительность теряет свои краски. Также благоприятна для поездки ранняя осень: в это время погода становится менее засушливой.

Большинство туристов отправляется на Баскунчак с оздоровительной целью. Так, водоём с давних пор славится своими целебными грязями, насыщенными полезными веществами и оказывающими благоприятное воздействие при заболеваниях нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, дыхания и др. Однако существуют и противопоказания для таких процедур, и перед началом лечения важно проконсультироваться с врачом.

Также пользуются популярностью рапные ванны. Соляной раствор Баскунчака не имеет вредных примесей и содержит только хлорид натрия. Соляные ванны считаются одним из эффективных способов при лечении заболеваний дыхательной системы и системы кровообращения, расстройств питания и др. Однако важно помнить, что подобные процедуры полезны только при ограниченной длительности, а при злоупотреблении, напротив, могут навредить.

Чтобы избежать возможных негативных реакций организма на грязе- и солелечение, необходимо в течение всего оздоровительного курса находиться под наблюдением специалиста. Поэтому, если целью вашей поездки является улучшение здоровья, оптимальным решением станет отдых в одном из санаториев, расположенных на побережье озера, — «Баскунчак» и «Бассоль» (находятся в посёлке Нижний Баскунчак).

Достопримечательности озера Баскунчак

Гора Большое Богдо

Озеро Баскунчак соседствует с горой Большое Богдо — древним соляным куполом, сформированным из горных пород возрастом более 200 млн лет. Уникальность этого природного памятника также заключается в необычайно ярком красном оттенке, который гора получила благодаря глинам, содержащим большое количество железа. Поэтому, поднявшись на вершину, вы без труда сможете представить, каково это — оказаться среди далёких марсианских пейзажей.

Ещё одна особенность Богдо заключается в том, что она меняет свой цвет в зависимости от сезона и даже времени суток. Ответ на эту загадку до сих пор так и не найден, однако ещё в Средневековье жившие здесь калмыки считали гору священной и именно этим объясняли это необычное явление. Как святыня Богдо почитается ими и в настоящее время. Кроме того, она является местом паломничества для буддистов.

Местные жители также называют гору «поющей». Это связано с тем, что за всё время степной ветер сильно источил горную породу, вырезав в ней сотни воронок (диаметр некоторых из них достигает 100 метров) и десятки пещер и гротов — проходя через них сегодня, он образует необычный звук, напоминающий бормотание. Что касается пещер, то протяжённость самой большой из них составляет 1,5 км, а её возраст — около шести тысяч лет.

Карстовый рельеф Богдо представляет особый интерес для туристов. Так, одним из результатов многовековых водно-эрозионных процессов стали причудливые углубления в горных породах, напоминающие собой пчелиные соты. Однако знакомиться с карстовыми пещерами Богдо самостоятельно не следует: не все участки горы являются безопасными, и посещать это место необходимо только в сопровождении опытного экскурсовода.

Богдинско-Баскунчакский заповедник

И озеро Баскунчак, и гора Богдо являются объектами созданного в 1997 году Богдинско-Баскунчакского заповедника. В настоящее время в него также входит озеро Карасун, урочище Шарбулак и «Зелёный сад» — искусственное насаждение, созданное в 1920-х годах в опустыненной степи Нижнего Поволжья. Площадь участка составляет около 2 тысяч гектаров, а его территория служит местом гнездования для десятков краснокнижных птиц.

Для посещения заповедника нужно приобрести путёвку: это можно сделать непосредственно при въезде на его территорию, однако для оплаты услуг гида при себе необходимо иметь наличные. Особые требования предусмотрены для иностранных граждан: им понадобится получить специальное разрешение ФСБ России. Также важно помнить о том, что на территории заповедника запрещена любая деятельность, представляющая угрозу для его экосистемы.

Горькая Речка

Ещё одно необычайное природное явление представляет собой Горькая Речка — единственная река, питающая озеро Баскунчак. Как и в горных породах Богдо, в ней содержится много железа, из-за чего она окрашена в ярко-красный оттенок. Протекающая по прикаспийской степи красная река и её побережье больше похожи на марсианские ландшафты, чем на земной пейзаж, и это место едва ли оставит равнодушным даже самых искушённых туристов.

Легенды озера Баскунчак

Ещё в Средневековье озеро Баскунчак относилось к землям кочевых народов монгольского происхождения — в связи с этим стало закономерным то, что водоём нашёл отражение в их фольклоре. Так, сегодня упоминания о нём можно встретить в калмыцком эпосе, а самая известная легенда о происхождении Баскунчака связана с калмыцким преданием о горе Богдо, которая с давних времён считалась ими священной.

Согласно легенде, двое буддийских монахов, переселяясь с Урала (по другой версии — из Алтая), несли почитаемую ими гору на своих плечах, чтобы поставить её на побережье Волги, где они намеревались поселиться. Однако на пути им встретилась девушка — не устояв перед её удивительной красотой, один из монахов лишь на мгновение поддался греховной мысли, но в тот же миг силы покинули его дух, и гора обрушилась на обоих мужчин.

Узнав о трагической гибели своих учеников, к священной горе явился сам Далай-лама. Сев на её вершине, он начал оплакивать их, а его слёзы потекли вниз и, заполнив впадину у подножья Богдо, образовали большое солёное озеро. По другой легенде, Великий лама создал гору Богдо, чтобы скрыть за нею водоём от глаз других странствующих монахов: удивительной красоты озеро зачаровывало их, заставляя забывать свои молитвы.

Согласно ещё одному преданию, когда-то на этой земле жил бай: в его владении были сотни голов лошадей и овец, однако главным его богатством была единственная дочь. Однажды девушка отправилась гулять по степи и встретила там молодого пастуха, которого сразу же полюбила. Втайне от своего отца она стала каждый день встречаться с возлюбленным, но одним вечером прибежала к нему в слезах: её собирались выдать замуж за богатого старика.

После этого молодой человек решил явиться к баю и просить его выдать девушку за него. Но едва услышав об этом, бай пришёл в ярость и велел своим слугам избить пастуха за его дерзость — получив множество ран, тот в скором времени умер. Безутешным было горе девушки: после смерти возлюбленного она отправилась к горе Богдо, где провела много дней, предаваясь скорби, а её слёзы вскоре превратились в огромное озеро.

Вопросы и ответы Нужен ли пограничный пропуск при посещении озера Баскунчак? Озеро Баскунчак находится на расстоянии 15 километров от российско-казахстанской границы, однако ни водоём, ни посёлок Нижний Баскунчак не входят в пограничную зону — в связи с этим для посещения озера не нужно оформление пограничного пропуска. Тем не менее, во время поездки обязательно иметь при себе паспорт: на посту пограничного контроля вас попросят предъявить документы, удостоверяющие вашу личность. Как добраться до озера Баскунчак? Крупнейшими населёнными пунктами поблизости являются Волгоград и Астрахань — если вы планируете отправиться в путешествие на самолёте, то ваш маршрут будет проходить через эти города. Из Москвы и Санкт-Петербурга до Волгограда можно добраться прямым рейсом (время пути — 2 и 2,5 часа соответственно), однако до Астрахани авиарейсы без пересадок отправляются только из столицы. Уже из Астрахани и Волгограда до конечного пункта назначения вы сможете добраться на автобусе или маршрутном такси. Альтернативным вариантом для путешественников станет поезд. Ближайшая к озеру железнодорожная станция находится в посёлке Верхний Баскунчак, а уже от него до самого Баскунчака можно будет доехать на такси или автобусе: посёлок находится в 10 километрах от водоёма. Многие предпочитают отправиться в путешествие на Баскунчак на собственном автомобиле. Отправляясь из Астрахани, вы проведёте в пути около 5 часов (расстояние от города до озера по трассе составляет около 350 километров), а на дорогу из Волгограда потребуется около 3 часов (расстояние — около 200 км). Однако машину придётся оставить на парковке в 2 километрах от Баскунчака, а оставшееся расстояние преодолеть пешком. Где остановиться во время поездки на озеро Баскунчак? Если вы предпочитаете комфортный отдых, то оптимальным вариантом станет поиск жилья в одном из посёлков, расположенных на побережье Баскунчака. У вас будет возможность как арендовать номер в гостинице, так и разместиться в частном секторе: местные жители предоставляют в аренду комнаты, пристройки или же весь дом. Последний вариант станет более бюджетным, однако, в отличие от отеля, не предполагает дополнительных услуг. Планируя отправиться в путешествие «дикарём», вы должны заранее определиться с местом размещения палатки. Поскольку побережье озера относится к заповедным территориям, здесь запрещён неорганизованный туризм. Однако вы можете найти место стоянки в небольшом отдалении от озера — ночёвка в живописной и пропитанной запахом соли прикаспийской степи подарит вам незабываемые впечатления. Что взять с собой в поездку на озеро Баскунчак? Отправляясь в поездку в летний период, позаботьтесь о запасе пресной воды, — это самое важное, что необходимо взять собой в путешествие по прикаспийской степи. Также нужно иметь при себе головной убор, солнцезащитный крем, репеллент и шлёпки для купания — дно озера полностью покрыто солью, и ходить по нему босиком будет дискомфортно. Кроме того, не забудьте о том, что озеро находится рядом с пограничной зоной, и в поездке вам понадобится паспорт.